Dolar ve euroda son dakika hareketliliği sürerken alış satış fiyatları özellikle kapanış saatlerinde merak konusu oluyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,4520 liradan, avro 8,8120 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,8100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8120 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4550 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7910 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte piyasalarda son gelişmeler...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 463 BİN 750 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 463 bin 750 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 461 bin lira, en yüksek 464 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 463 bin 750 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 298 milyon 777 bin 889,96 lira, işlem miktarı ise 5.085,26 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 323 milyon 17 bin 639,57 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Odeabank şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, geçen haftanın son 2 işlem günündeki sert düşüşün ardından yeni haftaya alıcılı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 364 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 12.959 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 5.845 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 primle 5.001 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 7.024 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 19.506 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, saat 10.35 itibarıyla yatay bir seyirle 1,1840 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün ABD piyasalarının resmi tatil dolayısıyla kapalı olacağını, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
ASYA BORSALARI GÜNEY KORE HARİÇ GERİLEDİ
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.
Başbakanlık koltuğuna kimin oturacağına dair belirsizliklerin sürdüğü Japonya'da öncü göstergeler endeksi temmuzda önceki aya göre 3 puan azalarak 3,1'e geriledi.
Verinin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 düşüşle günü 23.090 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 106,3 seviyelerindeki yatay seyrini sürdürüyor.
ABD Savunma Bakanlığı'nın Çin'in en büyük çip üreticisi Semiconductor Manufacturing International Corporation şirketine ihracat kısıtlamaları getirerek kara listeye almayı değerlendirdiği haberlerinin ardından kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 gerileyerek 3.315 puan oldu.
Çin yönetiminin ise ABD'ye karşı çip sektörünü desteklemek için kapsamlı bir teşvik paketi planladığı bildirildi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 38.304 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 24.625 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 artışla 2.384 puanda seyrediyor.