Dolar ve euroda son dakika hareketliliği sürerken alış satış fiyatları özellikle kapanış saatlerinde merak konusu oluyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,4520 liradan, avro 8,8120 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,8100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8120 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4550 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7910 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte piyasalarda son gelişmeler...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?