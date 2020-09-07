Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düğmeye bastı: Ucuz konut için dev hamle





HER İLÇEYE OTOPARK GELİYOR

Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ederken, şehirlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için yeni modeller de geliştiriliyor. Şehirlerin otopark ihtiyacını karşılamak için de dönüşüm faaliyetleri yürütülüyor. Bakan Kurum, kentsel dönüşümde yeni ayağın otoparklar olduğunu belirterek, "Trafik ve otopark sorunun olduğu yerlerde birkaç tane binayı dönüştürüp, yerine katlı otoparklar yapacağız. İlçelerimizin ihtiyaç duyduğu otoparkları belediyelerimizle birlikte yapacağız. Belediyelere yazı yazdık. Her ilçede bir tane örnek yapılsın istiyoruz. Şu anda Ümraniye'de bir örneğini yapıyoruz" dedi.



KAÇAK YAPIYA GEÇİT YOK

Mayıs 2020 itibarıyla özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanlarında toplamda 5 bin 459 adet imar barışına aykırı kaçak yapı tespit ettiklerini söyleyen Murat Kurum, "Tespit edilen bu yapıların 2 bin 855'i için suç duyurusunda bulunduk. 540 binanın, 2 bin bağımsız bölümün yıkımını tamamladık. Ekiplerimiz son 1.5 sene içerisinde 2 bin 144 denetim gerçekleştirdi. Muğla'da 541 bağımsız bölüm, 34 kıyı yapısı, 1 istinat duvarı olmak üzere 576 yapıyı yıktık. Bodrum'da 503 bağımsız bölüm ile 34 kıyı yapısını yıktık. Bu yılın sonuna kadar 307 ayrı parselde yer alan yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.