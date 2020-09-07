Öğretmen (Kırtasiye) Eğitime Hazırlık Ödeneği hakkında merak edilenleri haberimizde tüm detayları ile bulabilirsiniz... Öğretmen Kırtasiye Yardımı-Eğitime Hazırlık Ödeneği nedir? Öğretmen (Kırtasiye) eğitime hazırlık ödeneği parası ne kadar? Yüz binlerce kişi bekliyordu ve belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. MEB, 81 ile yazı yolladı. MEB yazısında her yıl öğretmenlere ödenen eğitime hazırlık ödeneği (kırtasiye paralarının) 7 Eylül pazartesi gününden itibaren ödeneceğini açıkladı. MEB tarafından kadrolu öğretmenlere 1200 lira, sözleşmeli öğretmenlere 1032 TL eğitime hazırlık ödeneği ödemesi yapılacak.