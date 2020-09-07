Öğretmen (Kırtasiye) Eğitime Hazırlık Ödeneği hakkında merak edilenleri haberimizde tüm detayları ile bulabilirsiniz... Öğretmen Kırtasiye Yardımı-Eğitime Hazırlık Ödeneği nedir? Öğretmen (Kırtasiye) eğitime hazırlık ödeneği parası ne kadar? Yüz binlerce kişi bekliyordu ve belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. MEB, 81 ile yazı yolladı. MEB yazısında her yıl öğretmenlere ödenen eğitime hazırlık ödeneği (kırtasiye paralarının) 7 Eylül pazartesi gününden itibaren ödeneceğini açıkladı. MEB tarafından kadrolu öğretmenlere 1200 lira, sözleşmeli öğretmenlere 1032 TL eğitime hazırlık ödeneği ödemesi yapılacak.
Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için %2,5 zam yapılmıştı. Kararda açıklanan ilgili madde: Öğretim yılına hazırlık ödeneği Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödenir. Yapılacak ödemeden binde 8 damga vergisi kesildikten sonra kadrolu öğretmenlere 1.200,32 TL net ödeme yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlerin ayrıca SGK kesintisi olduğundan bu öğretmenlere net olarak 1.032,28 TL ödeme yapılıyor.
ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Bakanlık tarafından göndenilen genelgede ğöğretmenlere ödenen eitime hazırlık ödeneğinin 7 Eylül pazartesi gününden itibaren hesaplara yatırılacağı bildirildi.
EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) NEDİR?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır.
EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 32. Maddesine göre bu ödenek "Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Bu ödenekten yukarıda sayılanların dışında kalan eğitim emekçileri ( hizmetli, memur) yararlanamamaktadır.