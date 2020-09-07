Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanmaya devam ediyor. Kredi çekerek ev ya da araba almayı düşünler güncel faiz oranlarını incelemek ve bu bağlamda bir karar vermek istiyor. Kamu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarını değiştirerek yeni oranları vatandaşlarla paylaştı. Ancak unutmamanız gereken şey, çekmek istediğiniz kredi limitine ve vadesine göre faiz oranlarında ufak değişiklikler yaşanabiliyor. İşte banka banka son güncel faiz oranları
AKBANK
Konut: 1.19
Taşıt: 1.33
İhtiyaç: 1.57
GARANTİ BBVA
Konut: 1.29
Taşıt: 1.47
İhtiyaç: 1.44
YAPI KREDİ
Konut: 1.45
Taşıt: 1.25
İhtiyaç: 1.25
VAKIFBANK
Konut: 1.09
Taşıt: 1.15
İhtiyaç: 1.24
QNB FİNANSBANK
Konut: 1.49
Taşıt: 1.45
İhtiyaç: 1.07
ZİRAAT BANKASI
Konut: 1.09
Tüketici: 1.24
Taşıt: 1.15
HALKBANK
Konut: 0.99
İhtiyaç: 1.21
Taşıt: 1.15
İŞ BANKASI
Konut: 1.15
Taşıt: 1.20
İhtiyaç: 1.30
DENİZBANK
Mortgage: 1.29
Taşıt: 1.46
İhtiyaç: 1.66
TEB
Konut: 1.29
Taşıt: 1.26
İhtiyaç: 1.2