BİM 8 Eylül Salı aktüel kataloğu ile yeni ürünler yarın sabah saatlerinden itibaren raflarda yerini almaya başlayacak. BİM 8 Eylül Salı aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında Lokum Aşkı Cevizli Sultan Sarma Lokum, Mikrofon Görünümlü EDT Parfüm, Amasya Et Yemeklik Pastırma, Bahçıvan Tam Yağlı Kaşar Peynir ön plana çıkıyor. İşte BİM'de haftanın indirimleri...
BİM 8 EYLÜL SALI AKTÜEL KATALOĞU
Luppo
Sandviç Kek
• 182 g
• Bitter çikolatalı ve portakallı
Namet
Dana Füme Kavurma
• 100 g
Maret
Dana Uzun Sosis
• 5'li
• 240 g
Derby Samurai 3
Tıraş Bıçağı
• 3 bıçaklı
• 14'lü
Nivea
Nemlendirici Bakım Kremi
• 50 ml
• Essentials
Oslo
Kremalı Gofret
• 1 kg
• Fındıklı / Vanilyalı
Fakir
Çamaşır Hijyeni
• 1500 ml
Miss
Sıvı Arap Sabunu
• 1+1 L
Bind Activit
Kireç Çözücü Tablet
• 3x15 g
Dermocell
Desenli Maske Tek Kullanımlık
• 10'lu kutu