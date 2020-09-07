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    • Ekonomi
    • 07.09.2020 22:53
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    • 07.09.2020 22:53
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    8 Eylül Salı aktüel kataloğu ile yeni imkanlar sunulacak! BİM'de bu hafta neler var?

    8 Eylül Salı aktüel kataloğu ile yarından itibaren marketlere gelecek ürünler merak konusu oldu. BİM'de bu hafta Mikrofon Görünümlü EDT Parfüm, Olips Active Ice Tea Aromalı Şeker, Namet Dana Füme Kavurma, Dermocell Desenli Maske Tek Kullanımlık, Lokum Aşkı Cevizli Sultan Sarma Lokum, Erpiliç Piliç Göynük Köfte, Amasya Et Yemeklik Pastırma, Bahçıvan Tam Yağlı Kaşar Peynir ürünleri dikkat çekiyor. İşte BİM 8 Eylül Salı aktüel kataloğu

    BİM 8 Eylül Salı aktüel kataloğu ile yeni indirimler!

    BİM 8 Eylül Salı aktüel kataloğu ile yeni ürünler yarın sabah saatlerinden itibaren raflarda yerini almaya başlayacak. BİM 8 Eylül Salı aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında Lokum Aşkı Cevizli Sultan Sarma Lokum, Mikrofon Görünümlü EDT Parfüm, Amasya Et Yemeklik Pastırma, Bahçıvan Tam Yağlı Kaşar Peynir ön plana çıkıyor. İşte BİM'de haftanın indirimleri...

    BİM 8 EYLÜL SALI AKTÜEL KATALOĞU

    Luppo
    Sandviç Kek
    • 182 g
    • Bitter çikolatalı ve portakallı

    Namet
    Dana Füme Kavurma
    • 100 g

    Maret
    Dana Uzun Sosis
    • 5'li
    • 240 g

    Derby Samurai 3
    Tıraş Bıçağı
    • 3 bıçaklı
    • 14'lü

    Nivea
    Nemlendirici Bakım Kremi
    • 50 ml
    • Essentials

    Oslo
    Kremalı Gofret
    • 1 kg
    • Fındıklı / Vanilyalı

    Fakir
    Çamaşır Hijyeni
    • 1500 ml

    Miss
    Sıvı Arap Sabunu
    • 1+1 L

    Bind Activit
    Kireç Çözücü Tablet
    • 3x15 g

    Dermocell
    Desenli Maske Tek Kullanımlık
    • 10'lu kutu
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    Haberler Ekonomi BİM 8 Eylül Salı aktüel kataloğu ile yeni imkanlar sunulacak! BİM'de bu hafta neler var?
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