Luppo Sandviç Kek • 182 g • Bitter çikolatalı ve portakallı

BİM 8 Eylül Salı aktüel kataloğu ile yeni ürünler yarın sabah saatlerinden itibaren raflarda yerini almaya başlayacak. BİM 8 Eylül Salı aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında Lokum Aşkı Cevizli Sultan Sarma Lokum, Mikrofon Görünümlü EDT Parfüm, Amasya Et Yemeklik Pastırma, Bahçıvan Tam Yağlı Kaşar Peynir ön plana çıkıyor. İşte BİM'de haftanın indirimleri...

BİM 8 Eylül Salı aktüel kataloğu ile yeni imkanlar sunulacak! BİM'de bu hafta neler var?