Hızlı ve yerli

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    • Ekonomi
    • 07.09.2020 Gazete
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    Hatta 10 kazı makinesinin aynı anda kullanıldığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, “Her gün 600 bin İstanbullu, Gayrettepeİstanbul arasını 35 dakika gibi kısa bir sürede kat edecek” dedi.

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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk trenin raylara indirildiğini belirterek, "120 kilometre hız yapabilecek 'nin en hızlı sunda kullanılacak tren setleri bu ay birleştirilerek performans testlerine başlanacak. Metro hattında kullanılacak tren setlerinin 136'sı yüzde 60 lik şartıyla Türkiye'de üretilecek" dedi. İlk tren setinin metro hattına Göktürk- Kağıthane hattındaki şafttan raylara indirildiğini aktaran Karaismailoğlu, "Yıl sonuna kadar da 10 tren seti imalatları tamamlanarak raylara indirilecek. Tüm metrolarda maksimum hız saatte 80 kilometre iken, Türkiye'de ilk kez bu metro sisteminin yanı sıra ilkinin imalatını tamamladığımız bu tren setlerimiz de 120 kilometre/saat hıza uygun yapıldı" diye konuştu.

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