Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Gençlere iş-kariyer desteği

    , hem iş arayanlar hem işverenler için önemli hizmetler sunuyor. İŞKUR'un çalışmalarına ilişkin bilgi veren Aile, Çalışma ve , konuya ilişkin konuştu.

    Gençlere iş-kariyer desteği

    İŞKUR, hem iş arayanlar hem işverenler için önemli hizmetler sunuyor. 'un çalışmalarına ilişkin bilgi veren Aile, Çalışma ve , şöyle konuştu:

    ✖2018'den bu yana iş ve meslek danışmanları aracılığıyla 1.7 milyon işyeri ziyareti gerçekleştirilerek, teşvikler ve hizmetler hakkında bilgi verildi.

    ✖Nitelikli gençlerin işgücü piyasasına girişini kolaylaştırmak için üniversitelerle işbirliği içindeyiz. İŞKUR Kampüs'te projemizle gençlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bugüne kadarki etkinliklere 83 bin 460 öğrenci katıldı. Ayrıca 235 kariyer günü etkinliğine de 216 bin 956 kişi katılım gösterdi.

    ✖59 sanal istihdam ı düzenlendi ve bu fuarları 900 bin 54 kişi ziyaret etti.

    ✖Gençlerin işgücüne katılımına destek vermek için profil temelli danışmanlık hizmeti veriliyor. 2018'den bugüne 2 milyon 150 bin genç ile görüşme yapıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Gençlere iş-kariyer desteği
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri