Gençlere iş-kariyer desteği

İŞKUR, hem iş arayanlar hem işverenler için önemli hizmetler sunuyor. İŞKUR'un çalışmalarına ilişkin bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şöyle konuştu:

✖2018'den bu yana iş ve meslek danışmanları aracılığıyla 1.7 milyon işyeri ziyareti gerçekleştirilerek, teşvikler ve hizmetler hakkında bilgi verildi.

✖Nitelikli gençlerin işgücü piyasasına girişini kolaylaştırmak için üniversitelerle işbirliği içindeyiz. İŞKUR Kampüs'te projemizle gençlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bugüne kadarki etkinliklere 83 bin 460 öğrenci katıldı. Ayrıca 235 kariyer günü etkinliğine de 216 bin 956 kişi katılım gösterdi.

✖59 sanal istihdam fuarı düzenlendi ve bu fuarları 900 bin 54 kişi ziyaret etti.

✖Gençlerin işgücüne katılımına destek vermek için profil temelli danışmanlık hizmeti veriliyor. 2018'den bugüne 2 milyon 150 bin genç ile görüşme yapıldı.