Balık alırken dikkat!

Av sezonunun başlamasıyla tezgahlar şenlenirken, uzmanlardan balık alacak tüketicilere uyarı geldi.

Tahta kasaların içine balık koyulmaması gerektiğini kaydeden İzmir Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Uğur Toprak, "Sergi veya taşıma amaçlı olarak tahta kasaların kullanımı yasak. Balıkların ya paslanmaz çelik ya da plastik kaplara koyulması gerekiyor. Balık temizlenirken de ahşap kullanılmamalı. Tahta ıslanıyor ve mikroorganizmaların gelişimini kolaylaştırıyor" dedi. Toprak, satın alınan taze balıkların en kısa sürede buzdolabına koyulması gerektiğini de vurguladı.