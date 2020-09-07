‘Gaz çıkmadan fiyatlara yansır’

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye'de doğalgazın vadeli kontratlarla alınıp satılabileceği Vadeli Doğal Gaz Piyasası (VGP) oluşturulması için çalışmalarında sona geldi. VGP gelecek yıl açılacak. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "VGP ile gaz borsasında işlem yapan oyuncular vadeli kontratlar aracılığıyla 2023'te sisteme verilmesi planlanan yerli doğalgazın alım-satımını önceden yapabilme imkanı bulacak. Bu sayede Karadeniz gazımızın daha üretilmeye başlamadan bile ülkemizin doğalgaz fiyatları üzerindeki olumlu etkisini göreceğiz" dedi.