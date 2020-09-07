● HALKBANK: 500, 625, 750 lira promosyon veriyor.

● ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten kart ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon ödüyor. Böylece 2 bin 550 liraya varan ödeme alınabiliyor.