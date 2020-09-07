Emekliler, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni aylık bağlananlar istediği bankaya başvurarak ödemeden yararlanıyor. Bankalar promosyon kampanyalarıyla birbirleriyle yarışıyor.
İşte bankaların verdikleri promosyon tutarları:
● AKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.
● DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor.
● FİBABANKA: 500, 625, 750 lira veriyor.
● GARANTİ BBVA: Ek ürün koşulu olmadan maaşa göre 800, 1.000, 1.200 lira ödüyor.
● HALKBANK: 500, 625, 750 lira promosyon veriyor.
● ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten kart ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon ödüyor. Böylece 2 bin 550 liraya varan ödeme alınabiliyor.
● İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira promosyon veriyor.
● ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira, emekli yakınını yönlendirenlere 150 lira, bin liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus imkanı var.
● VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. ● ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira promosyon ödemesi yapıyor.
Promosyon için tek şart maaşı 3 yıl aynı bankadan almak. Ancak bazı bankalar çeşitli şartlar karşılığında daha yüksek ödeme yapıyor.