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    • Ekonomi
    • 07.09.2020 Gazete
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    Emekliye müjde! 2.550 TL fırsatı... Hangi ne kadar promosyon veriyor?

    fırsatı sürüyor... Bu ay emekli olanlar ve 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar maaşa göre en az 500, 625, 750 lira alacak. Kampanyalar ile koşulsuz bin 200 lira veren de var. Rakam 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor...

    Emekliye 2.550 TL

    Emekliler, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni aylık bağlananlar istediği bankaya başvurarak ödemeden yararlanıyor. Bankalar promosyon kampanyalarıyla birbirleriyle yarışıyor.

    İşte bankaların verdikleri promosyon tutarları:

    ● AKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.

    ● DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor.

    ● FİBABANKA: 500, 625, 750 lira veriyor.

    ● GARANTİ BBVA: Ek ürün koşulu olmadan maaşa göre 800, 1.000, 1.200 lira ödüyor.

    ● HALKBANK: 500, 625, 750 lira promosyon veriyor.

    ● ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten kart ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon ödüyor. Böylece 2 bin 550 liraya varan ödeme alınabiliyor.

    ● İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira promosyon veriyor.

    ● ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira, emekli yakınını yönlendirenlere 150 lira, bin liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus imkanı var.

    ● VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. ● ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira promosyon ödemesi yapıyor.

    Promosyon için tek şart maaşı 3 yıl aynı bankadan almak. Ancak bazı bankalar çeşitli şartlar karşılığında daha yüksek ödeme yapıyor.
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    Haberler Ekonomi Emekliye müjde! 2.550 TL promosyon fırsatı... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
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