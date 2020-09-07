Araştırmada, "Bunun sonucunda Alman otomotiv endüstrisi, 10 yıl sonra ilk kez dikkat çekici personel ayarlamaları ile karşı karşıya bulunuyor ve Almanya'nın büyümesindeki lokomotif rolünü şimdilik yerine getiremeyecek." denildi.

YARIN OTOMOTİV ZİRVESİ DÜZENLENECEK

Öte yandan, Alman basınında yer alan haberlere göre, yarın video konferans yöntemiyle Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanları, otomotiv şirketleri ve işçilerin temsilcilerinin katılacağı bir otomotiv zirvesi düzenlenecek.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya, geçen yıl 223 milyar dolarlık otomobil ve parçaları ihracatı gerçekleştirdi.