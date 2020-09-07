Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 18,10 18,30 -1,09 Gübre Fabrik. 29,50 29,82 -1,07 Doğuş Otomotiv 14,44 14,58 -0,96 Arçelik 21,86 22,00 -0,64 Bursa Çimento 5,54 5,57 -0,54 Ege Endüstri 726,50 729,40 -0,40 Anadolu Efes 20,04 20,10 -0,30 Bim Mağazalar 67,70 67,75 -0,07