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    • 07.09.2020 23:00
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    Borsada değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,97 değer kazancıyla 7 Eylül'ü 1.096,81 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Vestel 18,10 18,30 -1,09
    Gübre Fabrik. 29,50 29,82 -1,07
    Doğuş Otomotiv 14,44 14,58 -0,96
    Arçelik 21,86 22,00 -0,64
    Bursa Çimento 5,54 5,57 -0,54
    Ege Endüstri 726,50 729,40 -0,40
    Anadolu Efes 20,04 20,10 -0,30
    Bim Mağazalar 67,70 67,75 -0,07

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