



Emtia stratejisti Mike McGlone, Bitcoin'in 10 bin doların altını test etmeden önce, Bitcoin'in 10 bin doların altında kalmayacağını öngördü.

McGlone Twitter üzerinden, hisse senetlerinin yükselmeye devam ettiğini, yeni zirvelere ulaştıklarını, merkez bankalarının ekonomilere müdahalelerinin daha önce görülmemiş seviyelere ulaştığına dikkat çekti: "Finansal belirsizlik ve teşvikler birçok varlığın dönüm noktasına ulaşmasına neden olabilir. Parasal genişleme ve bütçe açıkları, altının gücünü daha da artıracak nedenler…"



Cointelegraph'a göre daha önce analistler, Mart ayından bu yana yapılan manipülasyon nedeniyle hisse senedi piyasalarının değerinin artık önemli olmadığını varsayıyordu.

Altın ve Bitcoin, Temmuz ayından bu yana fiat para birimlerindeki belirsizlikten kazanç elde etmişti.