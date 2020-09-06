2020 devlet destekli hibe programlarına vatandaşların hem tasarruf hem de konut sahibi olması amacıyla devlet desteği tutarı arttırıldı. Devlet geri ödemesiz hibe desteği programı 2020 yılı için ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL'ye varan geri ödemesiz destek veriyor. Peki devletin verdiği geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır?
DEVLET DESTEKLİ KONUT HESABI HANGİ BANKADA?
Aralarında Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi bankaların yer aldığı kamu bankaları yanı sıra Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, ING Bank, İş Bankası gibi hemen hemen tüm özel bankalarda açılabiliyor.
İLK KEZ EV SAHİBİ OLACAKLARA DEVLETTEN HİBE PARA DESTEĞİ
Türkiye'de konut sahipliği oranı her geçen gün yükselmeye devam ederken insanların ağırlıklı olarak borçlanarak ev sahibi olmayı tercih etmeleri üzerine devlet yeni bir tasarruf sistemi üzerinde çalışmalara başlamıştı.
Kurulan yeni sistem ile beraber vatandaşların tasarruf ederek ev sahibi olmalarını sağlamak amacı ile konut hesabı hayata geçirilmiş, bankalar üzerinden ev satın almadan önce hesap açarak para birikimi yapan kişilere ilk kez ev sahibi olmaları halinde devlet tarafından hibe para ödemesi yapılması amaçlanmıştı.
Kurulan sistemde konut hesabı ve devlet katkısı her sene bir miktar daha arttırılırken bu da para biriktiren kişiler için daha büyük bir avantajın ortaya çıkmasını sağladı.
İLK DEFA EV SAHİBİ OLANLARA DEVLET KAÇ PARA HİBE PARA VERİYOR?
En az 36 ay ila 47 Ay arasında para biriktiren kişilere 2020 yılı konut hesabı devlet ödemesi teşvik parası 24 Bin 742 Lira
48-59 Ay arasında para biriktiren kişilere 2020 yılı konut hesabı devlet ödemesi teşvik parası 26 Bin 645,20 Lira
60 Ay arasında para biriktiren kişilere 2020 yılı konut hesabı devlet ödemesi teşvik parası 28 Bin 548 Lira lira olarak ödenecek.
Bu rakamlara göre çiftler ev almaları durumunda ayrı ayrı hesap açmaları durumunda 57 bin lira devlet desteği ödemesi yapılmaktadır.