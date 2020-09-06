ŞOK aktüel 9-15 Eylül! ŞOK aktüel ürün kataloğunda bu hafta neler var?

Hem ekonomik hem de uygun fiyatlı ürünleri bir araya getiren ŞOK aktüel ürün kataloğunun en güncel olanı yayınlandı. 9-15 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak bu indirimleri kaçırmamak için şimdiden not almak ve erken saatte markete gitmek önem taşıyor. Peki ŞOK aktüel ürün kataloğunda bu hafta dikkat çekenler neler? Hobi ürünleri ve deterjanlardaki fırsatlar da ön plana çıkıyor.
ŞOK AKTÜEL 9-15 EYLÜL
Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 1.079 TL Rowell 32" Led Tv 799 TL Camlı Sarkıt Avize 32,95 TL Raks Saç Düzleştici 54,90 TL Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 89,90 TL
Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 129 TL Sinbo Tost Makinesi 149 TL Teba Elektrikli Cezve 59,90 TL Everest Wifi Güvenlik Kamerası 199 TL
S-Link Dalga Koruma Adaptörü 39,95 TL Asonic Karaoke Mikrofon 59,90 TL Asonic HDMI Kablo 12,95 TL
Paşabahçe Casablanca Bardak 355 cc 2,99 TL Persil Toz Çamaşır Deterjanı 3 Kg 17 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)