ŞOK aktüel 9-15 Eylül! ŞOK aktüel ürün kataloğunda bu hafta neler var?

Hem ekonomik hem de uygun fiyatlı ürünleri bir araya getiren ŞOK aktüel ürün kataloğunun en güncel olanı yayınlandı. 9-15 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak bu indirimleri kaçırmamak için şimdiden not almak ve erken saatte markete gitmek önem taşıyor. Peki ŞOK aktüel ürün kataloğunda bu hafta dikkat çekenler neler? Hobi ürünleri ve deterjanlardaki fırsatlar da ön plana çıkıyor.