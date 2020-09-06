BİM aktüel ürün kataloğu yayınlandı! 8 Eylül BİM aktüel ürünlerde neler var?

Hem ekonomik hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünleri bir arada bulmak isteyenlerin yakından takip ettiği BİM aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Şimdiden neler alacaklarının listesini yapan vatandaşlar 8 Eylül BİM aktüel ürünlerde neler var? Sorusunun yanıtını arıyor. Yine dopdolu bir kataloğu müşterilerin beğenisine sunan BİM marketlerde bu hafta hangi aktüel ürünlerin yer alıyor?
BİM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU 8 EYLÜL
Erpiliç
Piliç Göynük Köfte
Kremini
Tropikal Aromalı Draje
Eti Browni
Karamel Soslu Kek
ABC Botanics
Konsantre Yumuşatıcı
Fakir
Halı Şampuanı
Hypo
Ultra Çamaşır Suyu
Bind Activit
Çamaşır Makinesi Temizleyici
Bind Activit
Kireç Çözücü Tablet
Mikrofon Görünümlü EDT Parfüm