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    • Ekonomi
    • 06.09.2020 17:59
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    • 06.09.2020 17:59
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    ürün kataloğu yayınlandı! ?

    Merakla beklenen ürün kataloğu yayınlandı. Her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyata sunan BİM marketlerin aktüel ürün katalogları yakından takip ediliyor. ? Gıdadan temizlik ürünlerine, elektronik ürünlerden kişisel temizlik ürünlerine daha pek çok çeşidi bir arada bulabilmek mümkün. İşte güncel katalog…

    BİM aktüel ürün kataloğu yayınlandı! 8 Eylül BİM aktüel ürünlerde neler var?

    Hem ekonomik hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünleri bir arada bulmak isteyenlerin yakından takip ettiği BİM aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Şimdiden neler alacaklarının listesini yapan vatandaşlar 8 Eylül BİM aktüel ürünlerde neler var? Sorusunun yanıtını arıyor. Yine dopdolu bir kataloğu müşterilerin beğenisine sunan BİM marketlerde bu hafta hangi aktüel ürünlerin yer alıyor?

    BİM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU 8 EYLÜL

    Erpiliç
    Piliç Göynük Köfte

    Kremini
    Tropikal Aromalı Draje

    Eti Browni
    Karamel Soslu Kek

    ABC Botanics
    Konsantre Yumuşatıcı

    Fakir
    Halı Şampuanı

    Hypo
    Ultra Çamaşır Suyu

    Bind Activit
    Çamaşır Makinesi Temizleyici

    Bind Activit
    Kireç Çözücü Tablet

    Mikrofon Görünümlü EDT Parfüm
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    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürün kataloğu yayınlandı! 8 Eylül BİM aktüel ürünlerde neler var?
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