Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı : Belli bir desen ve şekilde kesimi yapılmış kumaş, deri, kürk vb. parçaların dikiş makinesi ile birleştirilmesi (dikilmesi) işlemini yapan kişidir

Makineci (Dikiş), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dikim yapılacak parçaya göre makineyi seçmek,

b) Makineyi iğne, iplik, dikim çeşidine göre dikişe hazırlamak,

c) Parçaların renk, şekil ve kesim özelliklerine göre iplik ve dikiş çeşidini seçerek dikimini yapmak,

d) Dikimi yapılan parçaların overlok işlemini yapmak,

e) Dikimi yapılan parça üzerine makine ile yapılması istenilen desen, şekil, parça ilavesi vb. işlemlerini yapmak,

f) Dikilen, tamir edilen parçaları kontrol etmek, varsa hatalarını düzeltmek,

g) Makinenin günlük bakımını yapma, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.