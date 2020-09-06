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    • Ekonomi
    • 07.09.2020 08:21
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    • 07.09.2020 08:21
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    İşte 'un aradığı meslek grupları! İŞKUR makineci (dikiş) mesleğinde 1350 nedir?

    resmi internet sitesinde yeni iş ilanları yayımladı. 1390 farklı meslekte toplam 64 bin 357 kişilik personel alımı için ilan yayınlayan işkurda Makineci ( Dikiş ) Mesleği en çok personel alımı için eleman aranan meslek olarak öne çıkmakta. Peki İŞKUR hangi meslekler için işçi aramakta? İşte İŞKUR'un 64 bin 357 kişilik personel alımı listesi! Aşağıda İŞKUR açık iş ilanlarında en çok aranan 50 mesleğin listesini bulabilir ve https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresinden İŞKUR tarafından yayınlanan tüm açık iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

    İŞKUR makineci dikiş mesleğinde 1350 işçi başvuru şartları nedir?

    2020 yılında 526.634 iş arayanın işe yerleşmesine aracılık eden İŞKUR, açık iş ilanları ile 1390 farklı meslekte toplam 64 bin 357 kişilik işçi talebini karşılamak için ilan yayınlamış bulunmakta. Makineci (Dikiş) Belli bir desen ve şekilde kesimi yapılmış kumaş, deri, kürk vb. parçaların dikiş makinesi ile birleştirilmesi (dikilmesi) işlemini yapan kişidir. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

    İŞKUR - EN ÇOK TALEPTE BULUNULAN MESLEKLERİN LİSTESİ

    1 Beden İşçisi (Genel) 13706

    2 Makineci (Dikiş) 1350

    3 Temizlik Görevlisi 1309

    4 Ön Muhasebeci 1164

    5 Satış Danışmanı / Uzmanı 1141

    6 Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1105

    7 Paketleme işçisi 1077

    8 Konfeksiyon İşçisi 1035

    9 Garson (Servis Elemanı) 943

    10 Şoför-Yük Taşıma 895

    11 Turizm Ve Otelcilik Elemanı 844

    12 Kasiyer 696

    13 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 695

    14 Elektrikçi (Genel) 594

    15 Forklift Operatörü 545

    16 Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 531

    17 Dokuma Konfeksiyon Makineci 528

    18 Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 483

    19 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 482

    20 CNC Torna Tezgahı Operatörü 475

    21 Bisküvi İmalat İşçisi 463

    22 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 460

    23 Kurye 459

    24 Ambar/Depo Görevlisi 449

    25 Aşçı 440

    26 Metal Mamuller Montaj İşçisi 435

    27 Düz Dikiş Makineci 374

    28 Bulaşıkçı (Stevard) 323

    29 Elektrik Teknisyeni 319

    30 Büro Memuru (Genel) 317

    31 Kalite Kontrolcü 315

    32 Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 313

    33 Beden İşçisi (Temizlik) 305

    34 Pazarlamacı 303

    35 Motosikletli Kurye 302

    36 Muhasebeci 294

    37 Mekanik Bakım Onarımcısı 290

    38 Tır-Çekici Şoförü 289

    39 Aşçı Yardımcısı 287

    40 Sevkiyat Görevlisi 283

    41 Mobilya Montajcısı 277

    42 Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 276

    43 Kamyon Şoförü 262

    44 Reyon Görevlisi 260

    45 Depo İşçisi (Elleçleme) 258

    46 Depo Sevkiyat Sorumlusu 255

    47 Sekreter 247

    48 Mermer İşçisi 245

    49 Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 244

    50 Güvenlik Görevlisi 224

    Makineci (Dikiş) Mesleği:

    Makineci (Dikiş) Belli bir desen ve şekilde kesimi yapılmış kumaş, deri, kürk vb. parçaların dikiş makinesi ile birleştirilmesi (dikilmesi) işlemini yapan kişidir.

    Meslek Bilgileri

    Meslek Kodu : 8153.11

    Meslek Adı : Makineci (Dikiş)

    Grup Bilgileri

    Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

    Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

    Meslek Grubu : Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

    Meslek Birim Grubu : Dikiş Makinesi Operatörleri

    Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

    Meslek Detay Bilgileri

    Meslek Tanımı : Belli bir desen ve şekilde kesimi yapılmış kumaş, deri, kürk vb. parçaların dikiş makinesi ile birleştirilmesi (dikilmesi) işlemini yapan kişidir

    Makineci (Dikiş), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

    a) Dikim yapılacak parçaya göre makineyi seçmek,

    b) Makineyi iğne, iplik, dikim çeşidine göre dikişe hazırlamak,

    c) Parçaların renk, şekil ve kesim özelliklerine göre iplik ve dikiş çeşidini seçerek dikimini yapmak,

    d) Dikimi yapılan parçaların overlok işlemini yapmak,

    e) Dikimi yapılan parça üzerine makine ile yapılması istenilen desen, şekil, parça ilavesi vb. işlemlerini yapmak,

    f) Dikilen, tamir edilen parçaları kontrol etmek, varsa hatalarını düzeltmek,

    g) Makinenin günlük bakımını yapma, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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    Haberler Ekonomi İşte İŞKUR'un aradığı meslek grupları! İŞKUR makineci (dikiş) mesleğinde 1350 işçi başvuru şartları nedir?
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