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    • Ekonomi
    • 06.09.2020 17:15
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    • 06.09.2020 17:15
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    ! 5-11 Eylül ürünlerde neler var?

    Gündemde en çok araştırılan ve her hafta yakından takip edilenler arasında yer alıyor. Gıda ve temizlik malzemeleri ile ön plana çıkan 5-11 Eylül ürünlerde neler var? Özellikle yaz biterken dondurma kampanyalarıyla dikkat çeken aktüel ürünlerin neler olduğunu sizler için derledik. İşte ? Sorusunun yanıtı…

    A101 aktüel ürün kataloğu! 5-11 Eylül A101 aktüel ürünlerde neler var?

    Hem ekonomik hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünleri bir arada bulmak isteyenlerin yakından takip ettiği A101 aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Şimdiden neler alacaklarının listesini yapan vatandaşlar 5-11 Eylül A101 aktüel ürünlerde neler var? Sorgusunu arama motorları üzerinden sıkça yapıyor. Birbirinden çeşitli ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürün katoloğunu haberimizde bulabilirsiniz.

    A101 5 EYLÜL CUMARTESİ AKTÜEL KATALOĞU

    Algida Magnum Mini Çeşitleri 6 adet

    Dorbi Krem Şanti 3,15 TL

    Birşah Süzme Yoğurt 8,95 TL

    Çiçeğim Bulaşık Deterjanı 4,25 TL

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde

    Danone Aromalı Süt Çeşitleri

    Papia Desenli Peçete Çeşitleri 20'li

    Çikolatalı Bar Dondurma Çeşitleri
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    Haberler Ekonomi A101 aktüel ürün kataloğu! 5-11 Eylül A101 aktüel ürünlerde neler var?
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