A101 aktüel ürün kataloğu! 5-11 Eylül A101 aktüel ürünlerde neler var?

Hem ekonomik hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünleri bir arada bulmak isteyenlerin yakından takip ettiği A101 aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Şimdiden neler alacaklarının listesini yapan vatandaşlar 5-11 Eylül A101 aktüel ürünlerde neler var? Sorgusunu arama motorları üzerinden sıkça yapıyor. Birbirinden çeşitli ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürün katoloğunu haberimizde bulabilirsiniz.
A101 5 EYLÜL CUMARTESİ AKTÜEL KATALOĞU
Algida Magnum Mini Çeşitleri 6 adet
Dorbi Krem Şanti 3,15 TL
Birşah Süzme Yoğurt 8,95 TL
Çiçeğim Bulaşık Deterjanı 4,25 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde
Danone Aromalı Süt Çeşitleri
Papia Desenli Peçete Çeşitleri 20'li
Çikolatalı Bar Dondurma Çeşitleri