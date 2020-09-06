ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDAN TAŞERON İŞÇİLERE EK ZAM

Bilindiği üzere KHK ile kadroya alınan taşeron işçiler 4/D statüsüne alındı. Bu dönemde çalıştıkları kurumlarda kadroya geçen taşeron işçilerin maaşları ise düzenlendi. Çok sayıda taşeron işçi asgari ücretten işe başlatıldı.

Kadroya alınmadan önce asgari ücretten daha yüksek maaş alan bazı taşeron işçiler ise 2019 ve 2020 yıllarında mahkemelerden bu yönde emsal teşkil edebilecek kararlar aldılar. Yerel mahkemeler taşeron işçilerin taleplerini haklı buldu ve maaşların kadroya alınmadan önceki oranlarına göre yeni bir düzenleme yapılmasını istedi.

Bu kararlar bazı sendikalara umut oldu ve kendi bünyesinde ki taşeron işçiler adım toplu adım atmaya karar verdiler. Bu alanda yürütülen bu çalışmaların ardından ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın konuyu dosyaya alması bekleniyor. Bakanlığı bu konuda bir çözüm önerisi mi sunacağı veya başka bir öneri mi getireceği bilinmiyor. Ancak yüzdelik dilim ile asgari ücret konusunun Çalışma Bakanlığı'nca 2020 TİS ile ele alınması bekleniyor.