Koronavirüs sürecinde vatandaşların en çok destek aldıkları sosyal yardım programı Pandemi 1.000 TL Sosyal Yardım devam ediyor mu? 1.000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi Sosyal Destek ödemeleri kimlere verilir? Pandemi 1.000 TL sosyal yardım sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? 1000 TL sosyal yardım paralarına hafta içi günlerde başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını T.C. numaralarının son hanesine göre yapacaklar. Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen 3. faz 1.000 TL sosyal yardımlar için e-devlet üzerinden yapılan başvuruların sonuçları yine e-devlet üzerinden açıklanmaktadır.
1.000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR MU?
İhtiyaç sahibi ailelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım olan Pandemi Sosyal Yardım programı ile alakalı olarak vatandaşlar büyük bir merak içerisindeler. Bu sosyal yardım devam ediyor mu? Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçuK'un geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamasına göre 1.000 TL Pandemi Sosyal Yardım devam ediyor. Bakan Selçuk, "Koronavirüs sürecinde milyonlarca aileye 1.000 TL sosyal yardımda bulunduk. İhtiyaç sahibi aileleri tespit ederek bu ödemeleri gerçekleştirdik. İlk iki faz için başvuru almadık. Ancak 3. faz 1.000 TL sosyal yardım ödemesi için başvuru kabul ettik. Bu uygulamamızın çok faydalı olduğunu gördüğümüz için bir süre sınırlandırması uygulamayacağız. Bu 1.000 TL Pandemi Sosyal yardım programı devam edecek. Başvuran vatandaşların ihtiyaç sahibi olmaları durumunda ödemeleri yapılacak." dedi.
1.000 TL SOSYAL YARDIM KİMLERE VERİLİYOR?
Bu sosyal yardımı alabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Öncelikle faz 1 ve faz 2 pandemi sosyal yardım ödemeleri verilen vatandaşlara 3. faz ödemesi verilmiyor. Daha önce bu yardımdan yararlanmamış olmak gerekiyor. Ayrıca kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik maaşı alanlar ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlananlara da 1.000 TL sosyal yardım ödemesi yapılmayacak.
PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile, Çalışma veSosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1.000 TL Pandemi Sosyal Destek ödemesini almak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru ekranına ait linki haberimizin sonunda bulabilirsiniz. Bu ekrana giriş yapan vatandaşlardan bir form doldurmaları isteniyor. Bu formda TC Kimlik numarası, ikamet adresi, medeni durumu, çocuk sayısı, aylık kira gideri, aylık fatura tutarları, çalışma durumu, aylık gelir, hanede yaşayan kişi sayısı, toplam hane geliri, banka hesap bilgilerinin bildirilmesi gerekiyor. Bu bilgiler doldurulduktan sonra "devam et" butonu tıklanıyor. Açılan sayfada verilen bilgiler son defa kontrol ediliyor ve ardından işlem tamamlanıyor.
1.000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen 3. faz 1.000 TL sosyal yardımlar için e-devlet üzerinden yapılan başvuruların sonuçları yine e-devlet üzerinden açıklanmaktadır. E-Devlet sistmei üzerinde Aile, Çalışme ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmetleri arasında bulunan sosyal yardım sorgula butonuna tıklanarak başvuru sonuçları öğrenilebiliyor.
SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI
1000 TL'lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.
PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI
BAŞVURULARDA HANGİ YOL İZLENECEK?
e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak.
Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.
Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek.
SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI HANGİ GÜN YAPILIYOR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.
SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar