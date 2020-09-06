Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.09.2020 16:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.09.2020 16:06
    ABONE OL

    ''nin en ' sayesinde tespit edildi: Jet hızıyla müdahale

    Başkan Erdoğan tarafından tamamlanan bölümleri cuma günü açılan ve "'nin en " olarak nitelendirilen -Niğde Otoyolu'nda lastiği patlayan araca sayesinde 10 dakikada müdahale edildi ve sürücünün kısa sürede yola devam etmesi sağlandı.

    'Türkiye'nin en akıllı yolu' sayesinde tespit edildi!

    Başkan tarafından tamamlanan bölümleri 4 Eylül Cuma günü törenle açılan ve "Türkiye'nin en akıllı yolu" olarak nitelendirilen -Niğde Otoyolu'nda lastiği patlayan araca, sayesinde 10 dakikada müdahale edildi. Hızla gerekli desteğin sağlanmasının ardından sürücünün aracıyla güvenli şekilde yola devam etmesi sağlandı.

    AA muhabirinin, Ankara-Niğde Otoyolu Ana Kontrol Merkezi ekiplerinden edindiği bilgiye göre, Erdoğan tarafından tamamlanan bölümleri cuma günü açılan Ankara-Niğde Otoyolu'ndaki akıllı sistemler, ilk sınavından başarıyla geçti.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun "'nin en " olarak ifade ettiği otoyolda, Ankara gişelerinden geçen bir aracın 13'üncü kilometrede sorun yaşadığı görüldü.

    34 DE 2410 plakalı aracın otoyoldaki emniyet şeridinde duraklaması "Olay Algılamalı Akıllı Ulaşım Sistemleri" kameralarınca anında tespit edildi. Kameralar üzerinden yapılan incelemede, aracın lastiğinin patladığı belirlendi. Otoyolun trafik kontrol operatörleri, hemen en yakındaki saha trafik ekiplerini olay yerine yönlendirdi.

    Ekipler 10 dakika içinde aracın bulunduğu yere ulaştı ve sorunun çözümünü sağladı. Sürücü, akıllı ulaşım sistemleri sayesinde hızla yapılan müdahale sayesinde kısa süre içinde yoluna güvenle devam etti.

    Saha trafik ekipleri, araç sürücüsünün, bu kadar kısa sürede müdahale edilmesini şaşkınlıkla karşıladığını bildirdi. Sürücüye akıllı ulaşım sistemleri sayesinde olay algılama kameralarından yoldaki duraklamasının tespit edildiği ve gerekli müdahalenin hızla yapıldığı bilgisi verildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi 'Türkiye'nin en akıllı yolu' sayesinde tespit edildi: Jet hızıyla müdahale
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri