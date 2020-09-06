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    • 13.09.2020 15:31
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    1000 TL pandemi ı başvurusu nasıl yapılır? Şartsız ve koşulsuz...

    Aile Çalışma ve Bakanlığı koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL parası veriyor. Pandemi sosyal yardımı başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden yapabilirken diğer yandan ise pandemi başvuru sonucu sorgulama işlemi yapılabiliyor.

    1000 TL yardım parası alamayan aileler! Ön başvuru ekranı koşulsuz açık

    1000 TL sosyal destek ödemeleri ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İhtiyaç sahibi ailelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım olan Pandemi Sosyal Yardım programı ile alakalı olarak vatandaşlar büyük bir merak içerisindeler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda vatandaşlara 1.000 TL sosyal yardım ödemesi verildi.

    SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI

    1000 TL'lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.

    PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI

    1000 TL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLET EKRANI

    HAFTASONU NEDENİYLE KOŞULSUZ BAŞVURU EKRANI AÇIK

    1000 TL sosyal yardım paralarına hafta içi günlerde başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını T.C. numaralarının son hanesine göre yapacaklar. T.C. numarasının son rakamı 0 olan vatandaşlar başvurularını Pazartesi yapacaklar. T.C. numarasının son rakamı 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar ise Cuma günü yapacaklar.

    Ancak bakanlık başvuruları e-Devlet üzerinden haftasonları yani Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir koşul olmadan koşulsuz olarak alıyor. Bu çerçevede vatandaşlar başvurularını T.C. numara şartı olamadan haftasonunda yapabilecekler.
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