1000 TL sosyal destek ödemeleri ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İhtiyaç sahibi ailelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım olan Pandemi Sosyal Yardım programı ile alakalı olarak vatandaşlar büyük bir merak içerisindeler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda vatandaşlara 1.000 TL sosyal yardım ödemesi verildi.
SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI
1000 TL'lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.
PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI
HAFTASONU NEDENİYLE KOŞULSUZ BAŞVURU EKRANI AÇIK
1000 TL sosyal yardım paralarına hafta içi günlerde başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını T.C. numaralarının son hanesine göre yapacaklar. T.C. numarasının son rakamı 0 olan vatandaşlar başvurularını Pazartesi yapacaklar. T.C. numarasının son rakamı 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar ise Cuma günü yapacaklar.
Ancak bakanlık başvuruları e-Devlet üzerinden haftasonları yani Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir koşul olmadan koşulsuz olarak alıyor. Bu çerçevede vatandaşlar başvurularını T.C. numara şartı olamadan haftasonunda yapabilecekler.