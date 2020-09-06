1.000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR MU?

İhtiyaç sahibi ailelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım olan Pandemi Sosyal Yardım programı ile alakalı olarak vatandaşlar büyük bir merak içerisindeler. Bu sosyal yardım devam ediyor mu? Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçuK'un geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamasına göre 1.000 TL Pandemi Sosyal Yardım devam ediyor. Bakan Selçuk, "Koronavirüs sürecinde milyonlarca aileye 1.000 TL sosyal yardımda bulunduk. İhtiyaç sahibi aileleri tespit ederek bu ödemeleri gerçekleştirdik. İlk iki faz için başvuru almadık. Ancak 3. faz 1.000 TL sosyal yardım ödemesi için başvuru kabul ettik. Bu uygulamamızın çok faydalı olduğunu gördüğümüz için bir süre sınırlandırması uygulamayacağız. Bu 1.000 TL Pandemi Sosyal yardım programı devam edecek. Başvuran vatandaşların ihtiyaç sahibi olmaları durumunda ödemeleri yapılacak." dedi.