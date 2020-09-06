Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı! 1.000 TL pandemi sosyal yardım başvuruları devam ediyor mu? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçuK'un geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamasına göre 1.000 TL Pandemi Sosyal Yardım devam ediyor.
1.000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR MU?
İhtiyaç sahibi ailelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım olan Pandemi Sosyal Yardım programı ile alakalı olarak vatandaşlar büyük bir merak içerisindeler. Bu sosyal yardım devam ediyor mu? Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçuK'un geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamasına göre 1.000 TL Pandemi Sosyal Yardım devam ediyor. Bakan Selçuk, "Koronavirüs sürecinde milyonlarca aileye 1.000 TL sosyal yardımda bulunduk. İhtiyaç sahibi aileleri tespit ederek bu ödemeleri gerçekleştirdik. İlk iki faz için başvuru almadık. Ancak 3. faz 1.000 TL sosyal yardım ödemesi için başvuru kabul ettik. Bu uygulamamızın çok faydalı olduğunu gördüğümüz için bir süre sınırlandırması uygulamayacağız. Bu 1.000 TL Pandemi Sosyal yardım programı devam edecek. Başvuran vatandaşların ihtiyaç sahibi olmaları durumunda ödemeleri yapılacak." dedi.
1.000 TL SOSYAL YARDIM KİMLERE VERİLİYOR?
Bu sosyal yardımı alabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Öncelikle faz 1 ve faz 2 pandemi sosyal yardım ödemeleri verilen vatandaşlara 3. faz ödemesi verilmiyor. Daha önce bu yardımdan yararlanmamış olmak gerekiyor. Ayrıca kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik maaşı alanlar ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlananlara da 1.000 TL sosyal yardım ödemesi yapılmayacak.
PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile, Çalışma veSosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1.000 TL Pandemi Sosyal Destek ödemesini almak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru ekranına ait linki haberimizin sonunda bulabilirsiniz. Bu ekrana giriş yapan vatandaşlardan bir form doldurmaları isteniyor. Bu formda TC Kimlik numarası, ikamet adresi, medeni durumu, çocuk sayısı, aylık kira gideri, aylık fatura tutarları, çalışma durumu, aylık gelir, hanede yaşayan kişi sayısı, toplam hane geliri, banka hesap bilgilerinin bildirilmesi gerekiyor. Bu bilgiler doldurulduktan sonra "devam et" butonu tıklanıyor. Açılan sayfada verilen bilgiler son defa kontrol ediliyor ve ardından işlem tamamlanıyor.