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    • Ekonomi
    • 05.09.2020 Gazete
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    Tarlalara cepten takip

    ’nin geliştirdiği mobil yazılım ile çiftçiler, tarladaki ürünlerinin gelişim, verim, sağlık, su ve stres durumlarını harita üzerinden takip edebiliyor.

    Tarlalara cepten takip
    Tarım Kredi tarafından, tarımda verimliliğin artırılması, maliyet ve risklerin azaltılması amacıyla geliştirilen Uydu Tarla Takip Sistemi (TARKİP) ile çiftçiler, tarlalarını mobil cihazlarından takip edebilecek, ürünlerin gelişim, sağlık, su, stres (besin eksikliği, klorofil geriliği, hastalık, ilaç takip gibi) durumlarını harita üzerinden izleyebilecek. Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, uzaktan algılama teknolojileri ve güncel uydu görüntülerinin analiziyle geliştirilen 'i ortaklarının kullanımına açtıklarını ifade etti. Poyraz, uzaktan algılama teknolojisinin sağladığı en önemli faydanın, ürün çeşidi, sezon ve fenolojik safhadan bağımsız olarak değerlendirme yapılabilmesi olduğuna dikkati çekti. TARKİP ile ürünün, tarlanın tümüne yayılmış konumsal durumuna göre verimlilik ve gelişim dağılımının tespit edilebildiğini dile getiren Poyraz, tarlanın her yerinde aynı homojenlikte dağılım, iyi kalite ve yüksek ürün hasadı yapabilmek için tarlanın neresinde nasıl bir farklılık olduğunun izlenilebildiğini bildirdi.

    YENİ PROJELER GÜN SAYIYOR
    COVİD-19 nedeniyle tarımsal üretimi uzaktan takip edebilmenin öneminin arttığına işaret eden Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarımsal Hava Bilgi ve Erken Uyarı Sistemi entegrasyonu çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

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