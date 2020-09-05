Bilindiği üzere milyonlarca emekliye yılda iki kez olmak üzere (Ocak ve Temmuz aylarında) zam yapılıyor. Son olarak Temmuz ayında yapılan zammın ardından yeni yılda yapılacak zam oranı merak konusu oluyor. Ayrıca emekli vatandaşlar yılda iki kez ikramiye almaya hak kazanıyor. Emekliler yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2021 SSK SGK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor.

2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.