İkinci el araba satışı yapılan internet ilan sitelerinde bulunan pek çok model arasında SUV'lar dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni araba almak isteyen ya da mevcut aracını değiştirmek isteyenler Eylül ayı ikinci el SUV araba fiyatlarını da incelemek istiyor. İkinci el otomobil satışının yapıldığı ilan sitelerde özellikle üç aylık sürece bakıldığında SUV arabaların ön planda yer aldığı görülüyor. Haberimizin içerisinde ikinci el ortalama SUV araba fiyatlarını derledik. İşte en ucuz ikinci el SUV araçlar

İşte fiyatları 120-160 bin lira aralığında değişen olan SUV araçların listesi...

Hyundai ix 35

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira