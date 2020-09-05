Kimse bu detayı duymadı! Faiz depremi yaşanıyor! Bazı değişikliklerin ardından...

Bankaların kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşandı. Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanmaya devam ederken ihtiyaçlarını bankalardan kredi çekerek almak isteyenler son oranları merak etmeye başladı. Düşük faizli kredi fırsatının geçtiğimiz haftalarda sona ermesiyle birlikte on binlerce kişi güncel durumu öğrenmek için araştırma yapıyor. Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından kredi faiz oranlarında bazı değişikliklere gidildi. Bu bağlamda banka banka güncel kredi faiz oranlarını incelemek isteyenler yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.

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