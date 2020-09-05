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    • Ekonomi
    • 05.09.2020 23:52
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    • 05.09.2020 23:52
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    Kimse bu detayı duymadı! Faiz depremi yaşanıyor! Bazı değişikliklerin ardından...

    nda değişime gidildi. Uygun oranlarla sunulan kredi fırsatlarının geçtiğimiz haftalarda sona ermesiyle birlikte kredi çekerek ev ya da araba almayı düşünler güncel faiz oranlarını incelemek ve bu bağlamda bir karar vermek istiyor. Kamu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarını değiştirerek yeni oranları vatandaşlarla paylaştı. Ancak unutmamanız gereken şey, çekmek istediğiniz kredi limitine ve vadesine göre faiz oranlarında ufak değişiklikler yaşanabiliyor. İşte banka banka son güncel faiz oranları

    Kredi faiz oranları ne kadar oldu?

    Bankaların kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşandı. Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanmaya devam ederken ihtiyaçlarını bankalardan kredi çekerek almak isteyenler son oranları merak etmeye başladı. Düşük faizli kredi fırsatının geçtiğimiz haftalarda sona ermesiyle birlikte on binlerce kişi güncel durumu öğrenmek için araştırma yapıyor. Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından kredi faiz oranlarında bazı değişikliklere gidildi. Bu bağlamda banka banka güncel kredi faiz oranlarını incelemek isteyenler yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.

    AKBANK

    Konut: 1.19
    Taşıt: 1.33
    İhtiyaç: 1.57

    GARANTİ BBVA

    Konut: 1.29
    Taşıt: 1.47
    İhtiyaç: 1.44

    YAPI KREDİ

    Konut: 1.45
    Taşıt: 1.25
    İhtiyaç: 1.25

    VAKIFBANK

    Konut: 1.09
    Taşıt: 1.15
    İhtiyaç: 1.24

    QNB FİNANSBANK

    Konut: 1.49
    Taşıt: 1.45
    İhtiyaç: 1.07

    ZİRAAT BANKASI

    Konut: 1.09
    Tüketici: 1.24
    Taşıt: 1.15

    HALKBANK

    Konut: 0.99
    İhtiyaç: 1.21
    Taşıt: 1.15

    İŞ BANKASI

    Konut: 1.15
    Taşıt: 1.20
    İhtiyaç: 1.30

    DENİZBANK

    Mortgage: 1.29
    Taşıt: 1.46
    İhtiyaç: 1.66

    TEB

    Konut: 1.29
    Taşıt: 1.26
    İhtiyaç: 1.2
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    Haberler Ekonomi Kimse bu detayı duymadı! Faiz depremi yaşanıyor! Bazı değişikliklerin ardından...
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