Kimse bu detayı duymadı! Faiz depremi yaşanıyor! Bazı değişikliklerin ardından...

Bankaların kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşandı. Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanmaya devam ederken ihtiyaçlarını bankalardan kredi çekerek almak isteyenler son oranları merak etmeye başladı. Düşük faizli kredi fırsatının geçtiğimiz haftalarda sona ermesiyle birlikte on binlerce kişi güncel durumu öğrenmek için araştırma yapıyor. Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından kredi faiz oranlarında bazı değişikliklere gidildi. Bu bağlamda banka banka güncel kredi faiz oranlarını incelemek isteyenler yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.
AKBANK
Konut: 1.19
Taşıt: 1.33
İhtiyaç: 1.57
GARANTİ BBVA
Konut: 1.29
Taşıt: 1.47
İhtiyaç: 1.44
YAPI KREDİ
Konut: 1.45
Taşıt: 1.25
İhtiyaç: 1.25
VAKIFBANK
Konut: 1.09
Taşıt: 1.15
İhtiyaç: 1.24
QNB FİNANSBANK
Konut: 1.49
Taşıt: 1.45
İhtiyaç: 1.07
ZİRAAT BANKASI
Konut: 1.09
Tüketici: 1.24
Taşıt: 1.15
HALKBANK
Konut: 0.99
İhtiyaç: 1.21
Taşıt: 1.15
İŞ BANKASI
Konut: 1.15
Taşıt: 1.20
İhtiyaç: 1.30
DENİZBANK
Mortgage: 1.29
Taşıt: 1.46
İhtiyaç: 1.66
TEB
Konut: 1.29
Taşıt: 1.26
İhtiyaç: 1.2