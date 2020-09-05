Promosyonda taban tutar müjdesi son günlerde emekliler arasında en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı. Bilindiği üzere 2017 yılında ilk kez verilen promosyon ödemeleri emeklilere 3 yılda bir ek kazanç olurken bu yılın ödemesi Mart ayında yapıldı. 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ve yeni emekli olanlar istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon ödemesi alabiliyor. Emekli maaşı 1.500-2.500 lira arasında olanlarda 625, üstünde olanlarda ise 750 lira promosyon verilirken bu tutarların artırılması gündeme geldi. Peki, SSK SGK Bağ-Kur promosyon nasıl artırılır?

"3 YIL MAAŞIMI SİZDEN ALACAĞIM" TAAHÜDÜ

Emekli aylığı bağlanan herkes seçtiği banka aracılığıyla promosyon ödemesi alabiliyor. Emekliler istedikleri bankaya sadece '3 yıl maşımı sizden alacağım' taahhüdü vermesi gerekiyor. Bunun haricinde başka bir şart aranmıyor.