A101 5 Eylül Cumartesi aktüel kataloğuyla birlikte bugün onlarca ürün raflardaki yerini aldı. A101'de hafta sonu Bingo Sıvı Deterjan 9,95 TL, Dorbi Krem Şanti 3,15 TL, Nimet Sütlü Mahlepli Kurabiye, Mini Rulo Börek Çeşitleri 10,95 TL, Milkten Tuzlu Tereyağı 39,95 TL fiyat etiketiyle ön plana çıkıyor. Peki, A101 5 Eylül Cumartesi aktüel kataloğunda başka neler var? İşte A101'de haftanın yıldızları...
A101 5 EYLÜL CUMARTESİ AKTÜEL KATALOĞU
Algida Magnum Mini Çeşitleri 6 adet
Dorbi Krem Şanti 3,15 TL
Birşah Süzme Yoğurt 8,95 TL
Çiçeğim Bulaşık Deterjanı 4,25 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde
Danone Aromalı Süt Çeşitleri
Papia Desenli Peçete Çeşitleri 20'li
Çikolatalı Bar Dondurma Çeşitleri