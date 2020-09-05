Artık dünyada zenginliğin sembolü petrol ama çok yakın gelecekte gıdadan sonra en büyük silah lityum olacak. Cep telefonundan bilgisayara, uzay araçlarından nükleer santrallerdeki sistemlere, otomobilden roketlerin itici güçlerine kadar birçok kritik alanda kullanılan lityumun önemi o kadar arttı ki, 2001 yılında bir kilogramı bin dolar olan bu madenin fiyatı, 2019 yılı sonunda 20 bin dolara kadar yükseldi.

TÜRKİYE'DE REZERVİ YOK AMA...

Pandemide talep azalması sebebiyle 9 bin dolara kadar düşen bu değerli madende Türkiye rezervi yok denecek kadar az.

Öte yandan eşsiz madenlerden olan bor madeninin rezervinin yüzde 70'inin bulunduğu ülkemizde, bor işlenirken çıkan atık sudan lityum elementi üreten fabrikada montaj işlemleri başladı, yıl sonunda devreye girmesi bekleniyor. Temmuz ayında açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünyanın kritik ham maddesi lityumu, bor sahalarındaki killer içerisinden çıkaracak sistemle üretime başlayacaklarını, ilk etapta 10 ton lityum üretim kapasitesinin devreye alınacağını söylemişti. Malum Türkiye 2016 yılında yaklaşık 4.600 kilogram lityum ithalatına yaklaşık 94 milyon dolar öderken, 2019'da ithalat 9 bin kilograma kadar yükselmişti.