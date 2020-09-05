



Yazıda, şöyle denildi: "Yapılan bu değişikliğin gereği olarak ilgili kanun kapsamında faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarının sözü edilen tarihler arasında verecekleri eğitimöğretim hizmetinin karşılığı olarak belirledikleri öğrenim ücretlerine KDV oranını yüzde 1 olarak yansıtmaları, 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021'de (bu tarihler dahil) verilecek eğitim ve öğretim hizmetleri için öğrenim ücretini önceden alan kurumların ise KDV farkını öğrenci velisine veya kursiyere iade etmesi gerekmektedir. Bu hususa riayet etmediği tespit edilen kurumlara Özel Öğretim Kurumları Kanunu gereğince idari para cezası uygulanacak."