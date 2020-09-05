



COVİD-19 salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için getirilen işten çıkartma yasağı ve ücretsiz izne ayrılanlara Nakdi Ücret Desteği, Cumhurbaşkanı kararı ile 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı. Buna göre iş veya hizmet sözleşmeleri; ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 17 Kasım'a kadar işveren tarafından feshedilemeyecek. İşverenler bu süreçte ücretsiz izin kararı verebilecek. Ücretsiz izne çıkan çalışanlara Nakdi Ücret Desteği ödemesi yapılacak.