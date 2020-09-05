Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Çalışana koruma! 2 ay daha uzatıldı

    Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için getirilen ücretsiz izne ayrılanlara , kararı ile 'den itibaren 2 ay daha uzatıldı. ’a kadar uygulamalar sürecek.



    COVİD-19 salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için getirilen işten çıkartma yasağı ve ücretsiz izne ayrılanlara Nakdi Ücret Desteği, Cumhurbaşkanı kararı ile 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı. Buna göre iş veya hizmet sözleşmeleri; ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 17 Kasım'a kadar işveren tarafından feshedilemeyecek. İşverenler bu süreçte ücretsiz izin kararı verebilecek. Ücretsiz izne çıkan çalışanlara Nakdi Ücret Desteği ödemesi yapılacak.



    HAFTAYA 1.168 TL ÖDENECEK
    Ağustos'a     ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri haftaya yapılacak. TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de paraları verilecek. Ücretsiz izinde olanlar ya da işsizlik maaşı alamayanlar için hayata geçirilen Nakdi Ücret Desteği; aylık bin 177 lira. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. İşçinin eline bin 168 lira geçiyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Çalışana koruma! İşten çıkartma yasağı ve Nakdi Ücret Desteği 2 ay daha uzatıldı
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri