Emekliye 428 TL! Aile yardımı emeklilere verilecek mi? Maaşlarda ne kadar artış olacak?





Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı için çalışmaların başlaması, aile yardımı bekleyen emeklileri heyecanlandırdı. Emekliler, konfederasyonlar tarafından toplu sözleşmeye de taşınan talebin KPDK gündemine alınıp karara bağlanmasını istiyor.







OCAK'TA ARTACAK

Halen memurlara çalışmayan eş için 351,09 lira aile yardımı ödeniyor. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 77,23, 6 yaş üstü için 38,62 lira. Eğer talepler hayata geçerse, bu ödemelerden emekliler de yararlanacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 428 lira aile yardımı alacak. Aile yardımı Ocak'ta en az yüzde 3 zamlanacak.