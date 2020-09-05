Emekliye 428 TL! Aile yardımı emeklilere verilecek mi? Maaşlarda ne kadar artış olacak?

Zam, ikramiye, promosyon, taban maaş artışı gibi imkanlarla bu yılı kazançlı geçiren emekliler, yeni ek gelir kapıları açılmasını da istiyor. Memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi gündemde. Konu, hem Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) hem de memur konfederasyonlarının talepleri arasında bulunuyor.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı için çalışmaların başlaması, aile yardımı bekleyen emeklileri heyecanlandırdı. Emekliler, konfederasyonlar tarafından toplu sözleşmeye de taşınan talebin KPDK gündemine alınıp karara bağlanmasını istiyor.
OCAK'TA ARTACAK
Halen memurlara çalışmayan eş için 351,09 lira aile yardımı ödeniyor. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 77,23, 6 yaş üstü için 38,62 lira. Eğer talepler hayata geçerse, bu ödemelerden emekliler de yararlanacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 428 lira aile yardımı alacak. Aile yardımı Ocak'ta en az yüzde 3 zamlanacak.
HER AY AİLE YARDIMI
Aile yardımı hayata geçerse emekliler yeni bir ek gelire kavuşacak. Aylık kazanç yükselecek.