Kazandıran üçlü: Zeytin, ceviz, badem

COVİD-19 salgını, gıda üretiminin önemini bir kez daha gösterirken; Tarım ve Orman Bakanlığı da üreticilere zeytin, ceviz ve badem bahçesi yatırımı yapma çağrısında bulundu. Bakanlık tarafından hazırlanan rehberde, bu 3 ürünün üretimine gireceklerin kârlı bir alana yatırım yapmış olacağı ifade edildi. Rehberde, yatırımcılara yönelik 1000 dekarlık alan için arazi bedeli hariç örnek bir yatırım fizibilitesine de yer verildi. Buna göre,
Zeytinde böyle bir projenin ekonomik olarak gelir getirmeye başlaması 6'ncı yılda gerçekleşirken, 10'uncu yılda yatırım ve işletme masrafları karşılanıp kâra geçiliyor.
Bademde, projenin ekonomik olarak gelir getirmeye başlaması 5'inci yılda gerçekleşirken, 7'nci yılda yatırım ve işletme masrafları karşılanarak kâr ediliyor.
Cevizde ise projenin ekonomik olarak gelir getirmesi 5'inci yılda gerçekleşiyor. Üründe 8'inci yılda yatırım ve işletme masraflarının karşılanmasıyla kârlı süreç başlıyor.
Bu yatırımlar, yapılan masrafların 3 katından fazla fayda sağlarken, projeler 'kârlı' olarak değerlendiriliyor.
EĞİMLİ ARAZİLERE YATIRIM İMKANI
Rehberde görüşleri paylaşılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal üretim kapasitesinin önemine dikkati çekti. Pakdemirli, "Zeytin, ceviz ve badem bahçe tesisi yatırımları sayesinde, işlemeli tarıma uygun olmayan, eğimli ve marjinal özellikteki arazilerin değerlendirilmesiyle söz konusu arazilerin kârlı bir yatırım alanına dönüştürülmesi mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.