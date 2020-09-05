Kazandıran üçlü: Zeytin, ceviz, badem

COVİD-19 salgını, gıda üretiminin önemini bir kez daha gösterirken; Tarım ve Orman Bakanlığı da üreticilere zeytin, ceviz ve badem bahçesi yatırımı yapma çağrısında bulundu. Bakanlık tarafından hazırlanan rehberde, bu 3 ürünün üretimine gireceklerin kârlı bir alana yatırım yapmış olacağı ifade edildi. Rehberde, yatırımcılara yönelik 1000 dekarlık alan için arazi bedeli hariç örnek bir yatırım fizibilitesine de yer verildi. Buna göre,



Zeytinde böyle bir projenin ekonomik olarak gelir getirmeye başlaması 6'ncı yılda gerçekleşirken, 10'uncu yılda yatırım ve işletme masrafları karşılanıp kâra geçiliyor.