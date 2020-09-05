Engelliye 851, yaşlıya 711 TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarının ödenmeye başladığını söyledi. Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerinin 4-9 Eylül'de PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde hanelere teslim edildiğini belirten Selçuk, evde bakım ödemelerinin de bugün itibarıyla gerçekleşmeye başlayacağını kaydetti.