Engelliye 851, yaşlıya 711 TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarının ödenmeye başladığını söyledi. Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerinin 4-9 Eylül'de PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde hanelere teslim edildiğini belirten Selçuk, evde bakım ödemelerinin de bugün itibarıyla gerçekleşmeye başlayacağını kaydetti.
Selçuk, evde bakım hizmeti ödemelerinden de 534 bin engelli vatandaşın yararlanacağını söyledi. 65 yaş aylığı alanlara 711,50 lira ödenirken; yüzde 40-69 engeli olanlara 567,97, yüzde 70 ve üstü engeli olanlara da 851,95 lira aylık veriliyor.