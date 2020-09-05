TOKİ ev sahibi olmak isteyenlere belirli tarihler aralığında açık satış duyuruları yapıyor ve uygun fiyatlı daire bakanlar bu fırsatlarını yakından takip ediyor. TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşlar için kurasız, uygun fiyattan 9 ilde toplam 400 konutun satışa çıkarıldığını açıkladı. Uygun fiyatlı 2+1 ile 3+1 konutlar için başvuru yapacak olanlar fırsata dair detayları öğrenmek istiyor. Konutların fiyatları ise 120 bin liradan başlayıp 260 bine kadar çıkıyor. Peki, TOKİ konut başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

TOKİ KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık satış yöntemi ile çekilişsiz kurasız satışa sunulan evlere başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılıyor. Başvurular, her il için tarihler değişmekle birlikte 31 Aralık'a kadar yapılabilecek.