



DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız da Ilısu Barajı ve HES'te 5 Eylül 2020 itibarıyla 1 milyar kilovatsaat enerji üretilerek, ülke ekonomisine yaklaşık 600 milyon lira katkı sağlandığını belirtti.

Barajda şimdiye kadar toplam 3 ünitenin devreye alındığını aktaran Yıldız, şöyle devam etti: