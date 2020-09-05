Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: 27 ilaç geri ödeme listesine alındı





"GERİ ÖDEME LİSTESİNDEKİ TOPLAM İLAÇ SAYISI 8 BİN 740 OLDU"

Geri ödeme listesinde yurtdışından temin edilen 374, Türkiye'den ruhsatlı 8 bin 339 ilacın yer aldığını belirten Bakan Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 366'ya ulaştı" dedi.