32 ülkeye ceviz fidanı

Bandırma ilçesinde, yaklaşık 35 yıldır ceviz fidanı üreten Sahil Yenice Mahallesi sakinleri, iç piyasa ihtiyacını karşılamalarının yanında yurt dışına satış yaparak ülkeye döviz girdisi sağlıyor. İlçe kırsalında Sahil Yenice başta olmak üzere Ömerköy, Erikli, Dutliman, Dedeoba, Eski Ziraatlı ve Çakıl mahallelerinde yılda yaklaşıkadet ceviz fidanı üretiliyor. Kendi arazileri yeterli gelmeyince çevredeki yerleşim birimlerinden arazi kiralayan Sahil Yenice halkı, fidanlarınYunanistan, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Özbekistan ve Kazakistan'ın da aralarında olduğu 32 ülkeye satıyor.