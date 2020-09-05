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    • Ekonomi
    • 05.09.2020 Gazete
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    10 kat alan tasarrufu sağladı

    'in Menemen ilçesinde 20 yıldır çiftçilik yapan , incirde telli terbiye sistemiyle hem alandan tasarruf sağladı hem de ürününü erken almaya başladı.

    10 kat alan tasarrufu sağladı
    İzmir'in Menemen ilçesinde 20 yıldır çiftçilik yapan Mehmet Turgut, incirde telli terbiye sistemiyle hem alandan tasarruf sağladı hem de ürününü erken almaya başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, telli terbiye sistemiyle 2 bin 200 metrekarede üretim yapıldığını belirterek, "Bu alan üzerinde var olan incir klasik yöntemle üretilmiş olsaydı yaklaşık 20 dönüme yapılması gerekiyordu. Sistem bize 10 kat tasarruf sağlıyor. Klasik incir bahçelerinde 7 yılda ürün alınabilirken, telli terbiye sistemiyle hayata geçen bahçede ise 2 yılda hasat yapılabiliyor" dedi.
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