Ukrayna ve İngiltere sürprizi

Antalya, 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 1 milyon 558 bin 737 turist ağırladı. Ağustos'ta kente Rusya'dan 336 bin 409, Ukrayna'dan 172 bin 118 ve İngiltere'den 75 bin 556 turist geldi. Antalya'ya inen uçak sayısı her geçen gün artarken, özellikle Ukrayna ve İngiltere'den gelen turist sayısındaki yükseliş sevindirdi. Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Ukrayna, diğer pazarlara göre hem önce başladı hem de geçen yılın Ağustos rakamını geçti. En önemli sürprizlerden biri de İngiltere oldu. İngiltere, 2016-2017 yıllarındaki Ağustos rakamlarını geçerek ilk 3'te yer aldı. Önümüzde 2 ay daha var, önemli bir sayı yakalanabilir" dedi.