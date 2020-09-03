Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından sorgulanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.089,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,50 yükselişle 465,50 liradan işlem gördü. İşte altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?