Emekliye Ocak'ta yeni zam geliyor! 2021 SSK SGK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler yeni yılda yapılacak zam oranına çevrildi. Bilindiği üzere emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki kez olmak üzere enflasyon oranlarına göre zam yapılıyor. Bu kapsamda yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak zam oranının yüzde kaç olacağı da merak konusu oldu. Peki, 2021 SSK SGK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş tablosu muhtemel zam oranlarına dair hesaplanmış detayları sizler için derledik.

2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.