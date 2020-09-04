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    • 04.09.2020 18:52
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    Son dakika: 'dan tüketici kredileri kararı: 60 aydan 36 aya indi

    Son dakika haberi... ve , 9131 sayılı kurul kararı ile tüketici kredilerinde vadeyi 60 aydan 36 aya indirdi...

    BDDK'dan tüketici kredileri kararı!

    ve (), 9131 sayılı kurul kararı ile tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının 60 aydan 36 aya indirilmesine karar verildiğini bildirdi.

    BDDK FİNANSAL İSTİKRARI DESTEKLEYİCİ ROLÜNÜ ETKİN BİÇİMDE KULLANIYOR
    Öte yandan BDDK'nın, ekonomide konjonktürel etkileri dengeleyici, finansal istikrarı destekleyici rolünü etkin biçimde kullandığını belirten analistler, BDDK'nın kredi ve kredi kartı taksit sınırlamaları ile büyümenin hızlandığı dönemlerde güçlenen talebin makroekonomik dengelere olumsuz yansımasının önüne geçerken, büyümenin yavaşladığı dönemlerde tüketim dengelerini rahatlatıcı kararlar uyguladığını kaydetti.

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