



AYLIK ARTIŞ YARIYA İNDİ



Öncelikle 12 Nisan 2017 itibarıyla trafik sigortasında tavan fiyat uygulanıyor. Yani sigorta bedelleri illere ve basamaklara göre belli tutarların üzerine çıkamıyor. Fakat aylık düzenli bir artış var. Bu artış bu yılın başında yüzde 1.5'e fikslenmişti. Ancak pandemiyle birlikte bu artış yarıya yani yüzde 0.75'e düşürüldü. Bu durum aylık sigorta maliyetlerini kısmen de olsa düşüren bir etken. 2021 itibarıyla oran yüzde 1 olarak devam edecek.



EŞE, ÇOCUĞA DEVRETME SEÇENEĞİ!



Üst üste kaza yapıp yüksek prim ödeyen grupta yer alıyorsanız, aracınızı noterde 273 liraya eşinize, çocuğunuza, akrabanıza devredip düşük prim ödeyebilirsiniz. Böylece 4'üncü kademeden sisteme girmiş olursunuz ve primler daha düşük çıkar. Bu geçici bir avantaj sunar. Ancak daha sonra aynı aracı veya başka bir aracı kendi üzerinize almak isterseniz geçmiş hasarlar tekrar önünüze çıkacaktır.