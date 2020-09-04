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    • 04.09.2020 16:28
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    Bakan Pakdemirli duyurdu! 'nin i iki çeyrekte de büyüdü

    Son dakika haberi...Tarım ve , "İlk iki çeyrekte de imiz yüzde 4 büyümüş durumda. 'de diğer sektörler bunun çok gerisinde olmasına rağmen, tarımsal üretimde büyümemiz oldu. Bunda pandemi süresince müstahsilin de evine kapanmamasıyla ilgili bakanlıkça, diğer kurumlarla aldığımız tedbirlerin önemi olduğunu düşünüyorum." dedi.

    Bakan Pakdemirli duyurdu! İki çeyrekte de...

    Son dakika haberi... Tarım ve , "İlk iki çeyrekte de tarımsal üretimimiz yüzde 4 büyümüş durumda. Türkiye'de diğer sektörler bunun çok gerisinde olmasına rağmen, tarımsal üretimde büyümemiz oldu. Bunda pandemi süresince müstahsilin de evine kapanmamasıyla ilgili bakanlıkça, diğer kurumlarla aldığımız tedbirlerin önemi olduğunu düşünüyorum." dedi.

    ÇORUM-SİNOP ARASINDAKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

    Pakdemirli ayrıca Çorum-Sinop arasındaki yangınla ilgili "Müdahalemiz sürüyor. Bölgeye şu anda diğer bölgelerden dinlenmiş olan, yangınlarda en deneyimli ve en yetkin teknik arkadaşları gönderdik. Üzerinde çalışılıyor, henüz kontrol altında değil ama hızlı bir şekilde kontrol altına alma konusunda arkadaşların gayreti sürüyor. Yangın, tahmin ettiğiniz kadar büyük bir yangın değil ancak parçalı ve araziye yayılmış olmasından dolayı bazı endişeler doğuruyor." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi Bakan Pakdemirli duyurdu! Türkiye'nin tarımsal üretimi iki çeyrekte de büyüdü
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