"DEĞİŞKEN İŞARETLERLE SÜRÜCÜLER UYARILACAK"

Ankara-Niğde Otoyol Trafik ve Yol Güvenliği Müdürü Akbaş, otoyol güzergahında 65 değişken mesaj işareti olduğunu dile getirerek, sürücülerin kaza ya da diğer tehlikeli durumlarda bu işaretlerle uyarılacağını bildirdi. Akbaş, "Değişken işaretler sayesinde yönlendirmeler yapılıyor. Bu şekilde otoyolumuzun güvenliğini sağlıyoruz. Otoyolumuz uluslararası transit otoyolunun son halkası. Bunun açılmasıyla Edirne'den gelen bir sürücü Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol hizmetinden yararlanmış olacak. 1.3 milyon metre uzunluğunda fiber optik alt yapı sistemine sahibiz. Bunu belirttiğim gibi 7/24 esasına göre veriyoruz. Alternatif enerji kaynakları mevcut. Her noktada jeneratör sistemi devreye girecek. Çok fazla insanın dahi yapamayacağı çalışmayı teknolojiden faydalanarak sürücülerimizin ve yolcularımızın güvenliği konforu için sunduk. Projemiz ticari faaliyetlerde katkı sağlayacak. Tuz Gölü, Kapadokya ve Ürgüp'e ulaşım sağlanacak" diye konuştu.