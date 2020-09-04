ABD'de açıklanan İmalat Endeksi verisindeki olumlu göstergelerin, büyümeye ilişkin pozitif sinyal vermesinin etkisiyle, euro karşısında 1.20 düzeyinden hızla 1.18 doğru toparlanan dolar iç piyasada yeni güne 7.44 liranın üzerine başladı.
Türkiye Cumhuriyet Markaz Bankası (TCMB), Perşembe günü düzenlenen yatırımcılar toplantısında, salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırladığına işaret ederek, "Çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözleniyor" uyarısı yaptı.
TCMB sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı 1 Ekim vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.20 basit faizden 10 milyar lira verdi. Repo ihalesine 35 milyar 995 milyon lira teklif geldi.
TCMB geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde Pazartesi günü ortalama yüzde 10.15 ve Salı günü ortalama yüzde 10.11 ve Çarşamba günü de ortalama yüzde 10.10 basit faizle 10'ar milyar TL verdi.
Faizini katılımcıların belirlediği geleneksel repo ihalesinde oluşan faizler, Çarşamba gününe kadar kademeli olarak yüzde 11.3'ten geriledikten sonra ilk kez bugün yukarıya döndü.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
- dolar en düşük 7.4158 lira ve en yüksek 7.4525 lirayı gördükten sonra, 7.45 – 7.46 lira aralığında,
- euro en düşük 8.7920 lira ve en yüksek 8.8343 lirayı gördükten sonra, 8.82 – 8.83 lira aralığında,
- sterlin en düşük 9.8587 lira ve en yüksek 9.8919 lirayı gördükten sonra 9.88 – 9.89 lira aralığında hareket ediyor.
Küresel piyasalarda 1.18386 - 1.18580 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18486 düzeyindeydi.
İş Yatırım'ın "Küresel satış dalgası..." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:
"Dünya borsaları Haziran dan beri gördüğü en sert satış dalgasıyla karşı karşıya.
"Pandemi sonrası yükselişte başı çeken teknoloji hisseleri satış dalgasında en çok değer kaybedenler arasında. Satışı tetikleyen bir katalizör görmüyoruz.
"ABD tahvili, altın, dolar gibi emin liman yatırım araçlarında özel bir hareket yok.
"Ancak, geçmiş veri bu denli sert bir satış dalgasının genelde bir kaç gün sürdüğünü gösteriyor.
"Türkiye varlıklarında dünyadan bağımsız satışlar devam ediyor. Doğu Akdenizde tırmanan jeo-politik riskler ve rezervlerdeki erime Türk lirasındaki değer kaybını ve Türkiye varlıklarındaki satışı tetikliyor.
"Brüt rezervler 4 milyar dolar kayıp ile 85 milyar doların altına, Mayıs ayından beri gördüğü en düşük seviye, geriledi.
"ABD ve Asya borsalarındaki sert satışlar Borsa Istanbul'da yüzde 1.0 civarında satıcılı bir açılışa işaret ediyor.
"Türkiye ve Yunanistan'ın Nato önderliğinde görüşme masasına oturacağı yönünde haberler satış dalgasını daha az hasarla atlatmamızı sağlayabilir.
"Ancak, açıklamanın resmi olmasa da yalanladığını belirtelim."