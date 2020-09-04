



"ABD tahvili, altın, dolar gibi emin liman yatırım araçlarında özel bir hareket yok.

"Ancak, geçmiş veri bu denli sert bir satış dalgasının genelde bir kaç gün sürdüğünü gösteriyor.

"Türkiye varlıklarında dünyadan bağımsız satışlar devam ediyor. Doğu Akdenizde tırmanan jeo-politik riskler ve rezervlerdeki erime Türk lirasındaki değer kaybını ve Türkiye varlıklarındaki satışı tetikliyor.





"Brüt rezervler 4 milyar dolar kayıp ile 85 milyar doların altına, Mayıs ayından beri gördüğü en düşük seviye, geriledi.

"ABD ve Asya borsalarındaki sert satışlar Borsa Istanbul'da yüzde 1.0 civarında satıcılı bir açılışa işaret ediyor.

"Türkiye ve Yunanistan'ın Nato önderliğinde görüşme masasına oturacağı yönünde haberler satış dalgasını daha az hasarla atlatmamızı sağlayabilir.

"Ancak, açıklamanın resmi olmasa da yalanladığını belirtelim."



