Analistler, Borsa İstanbul'da son iki aydır gözlenen düzeltmenin, nispeten ucuz olan bankacılık hisselerinde alımların kuvvetlenmesi durumunda eylül ayında sona erebileceğini belirtiyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ağustos ayını yüzde 4,29 düşüşle 1.078,61 puandan tamamladı. Ağustos'ta bankacılık endeksi yüzde 4,84 ve holding endeksi yüzde 4,55 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 36,48 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 13,62 gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.
UZMANLAR NE DEDİ?
Stratejist Cüneyt Paksoy, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, teknik açıdan BIST 100 endeksinin hem dolar hem de Türk lirası bazlı bakıldığında önemli derecede ucuz olduğunu belirterek, "BIST 100 endeksinin içinde bulunduğu düzeltme sürecini tamamlaması ve bir süredir yaşanan teknik sıkışma sürecini yukarı yönlü kırabilmesi için ciddi ucuzluk gösteren bankacılık sektörünün olası performansı yakından izlenecek" ifadelerini kullandı.
İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu da BIST 100'deki zayıf seyirde bankacılık sektöründe yoğunlaşan yabancı satışıyla birlikte bilanço döneminin sona ermesinin pek çok hissede kar realizasyonuna sebep olduğunu söyledi. Taktiksel anlamda yüzde 100 hissede olmanın görece riskli olabileceğini belirten Turşucu, "Mümkünse portföylerde yüzde 50 hisse yüzde 50 nakit olmanın faydalı olabileceğini düşünüyoruz." dedi.
EMEKLİLİK FONLARI ÖNDE
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, faizsiz altın fonlarını tercih edenlerin son bir ayda yüzde 13,8 getiri elde ettiğini belirterek, "Faizsiz BES, tüm sektöre yukarı doğru büyük katkı sağladı. Tüm emeklilik fonlarındaki yedi aylık getiri oranı yüzde 15,9 oldu. Enflasyonun iki katı getiri sağladı" dedi.