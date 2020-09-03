



UZMANLAR NE DEDİ?

Stratejist Cüneyt Paksoy, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, teknik açıdan BIST 100 endeksinin hem dolar hem de Türk lirası bazlı bakıldığında önemli derecede ucuz olduğunu belirterek, "BIST 100 endeksinin içinde bulunduğu düzeltme sürecini tamamlaması ve bir süredir yaşanan teknik sıkışma sürecini yukarı yönlü kırabilmesi için ciddi ucuzluk gösteren bankacılık sektörünün olası performansı yakından izlenecek" ifadelerini kullandı.



İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu da BIST 100'deki zayıf seyirde bankacılık sektöründe yoğunlaşan yabancı satışıyla birlikte bilanço döneminin sona ermesinin pek çok hissede kar realizasyonuna sebep olduğunu söyledi. Taktiksel anlamda yüzde 100 hissede olmanın görece riskli olabileceğini belirten Turşucu, "Mümkünse portföylerde yüzde 50 hisse yüzde 50 nakit olmanın faydalı olabileceğini düşünüyoruz." dedi.