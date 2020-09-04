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    • 04.09.2020 09:00
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    2020 memur, sözleşmeli personel, işçi ve asker ilanları açıldı! İşte il il iş ilanları

    olmak isteyenlere güzel haber geldi. Kamuda edilmek üzere memur, sözleşmeli personel, işçi ve asker olmak isteyenlere yönelik olarak ilanlar açıldı. Peki hangi ilde hangi kamu personeli birimi için hangi ilanlar var? İşte il il memur, sözleşmeli personel, işçi ve asker ilanları.

    2020 memur, sözleşmeli personel, işçi ve asker ilanları açıldı! İşte il il kamu personeli iş ilanları

    Devlet personel alımlarına devam ediyor. Memur, sözleşmeli personel, işçi olmak için açılan ilanların takip edilmesi gerekiyor. Hürriyet'te yer alan habere göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlette istihdam edilecek olan kişilere ilişkin ilanlar açıyor.

    İşte o ilanlar:

    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

    11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

    12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

    3 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

    EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    2 SÖZLEŞMELİ HELİKOPTER MAKİNİSTİ ALACAK

    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

    2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

    3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

    16 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

    53 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

    60 MEMUR ALACAK

    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

    120 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

    60 MEMUR ALACAK

    ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

    11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

    120 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

    9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    MARMARA ÜNİVERSİTESİ

    1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAK

    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

    5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

    MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

    30 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

    9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

    3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    70 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

    4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

    MGÜ 2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

    ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

    MGÜ 4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

    2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

    6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

    292 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

    11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

    121 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

    8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

    11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

    100 KAYMAKAM ADAYI ALACAK

    TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI

    50 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

    24 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

    83 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    SİNOP ÜNİVERSİTESİ

    12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

    8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

    28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

    4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 ZABITA MEMURU ALACAK

    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

    45 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

    9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    16 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

    4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    MARMARA ÜNİVERSİTESİ

    5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

    EGE ÜNİVERSİTESİ

    7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

    20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    14 MEMUR ALACAK

    KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

    1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 ZABITA MEMURU ALACAK

    AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

    25 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    GÜZELYURT (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 ZABITA MEMURU ALACAK

    ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 ZABITA MEMURU ALACAK

    KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    3 MEMUR ALACAK

    AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    40 ZABITA MEMURU ALACAK

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

    AYDIN NYSA KAZI BAŞKANLIĞI SULTANHİSAR 47 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    YEŞİLOVA (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ACEMHÖYÜK KAZI BAŞKANLIĞI 20 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    22 ZABITA MEMURU ALACAK

    GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    45 ZABITA MEMURU ALACAK

    FATİH (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    50 MEMUR ALACAK

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

    AYDIN NYSA KAZI BAŞKANLIĞI SULTANHİSAR 41 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
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