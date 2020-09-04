2020 memur, sözleşmeli personel, işçi ve asker ilanları açıldı! İşte il il kamu personeli iş ilanları

Devlet personel alımlarına devam ediyor. Memur, sözleşmeli personel, işçi olmak için açılan ilanların takip edilmesi gerekiyor. Hürriyet'te yer alan habere göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlette istihdam edilecek olan kişilere ilişkin ilanlar açıyor.
İşte o ilanlar:
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
3 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2 SÖZLEŞMELİ HELİKOPTER MAKİNİSTİ ALACAK
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
16 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
53 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
60 MEMUR ALACAK
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
120 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
60 MEMUR ALACAK
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
120 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAK
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
30 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
70 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
MGÜ 2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
MGÜ 4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
292 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
121 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
100 KAYMAKAM ADAYI ALACAK
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
50 UZMAN YARDIMCISI ALACAK
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
24 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
83 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
45 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
16 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK
EGE ÜNİVERSİTESİ
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
14 MEMUR ALACAK
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 ZABITA MEMURU ALACAK
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
25 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GÜZELYURT (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 MEMUR ALACAK
AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
40 ZABITA MEMURU ALACAK
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
AYDIN NYSA KAZI BAŞKANLIĞI SULTANHİSAR 47 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
YEŞİLOVA (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ACEMHÖYÜK KAZI BAŞKANLIĞI 20 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
22 ZABITA MEMURU ALACAK
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
45 ZABITA MEMURU ALACAK
FATİH (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
50 MEMUR ALACAK
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
AYDIN NYSA KAZI BAŞKANLIĞI SULTANHİSAR 41 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK